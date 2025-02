Spazio: accordo di cooperazione tra Thales Alenia Space e centro emiratino

MeteoWeb

Thales Alenia Space, joint venture fra il gruppo francese Thales e Leonardo, ha siglato oggi un accordo di cooperazione con il centro spaziale emiratino Mohammed Bin Rashid (Mbrsc). In base all’accordo, Thales Alenia Space diventerà un partner strategico per quanto concerne il ruolo degli Emirati Arabi Uniti nella stazione spaziale Lunar Gateway. In un post su X, Salem al Marri, direttore generale del centro spaziale Mohammed bin Rashid, ha ringraziato Lorenzo Fanara, ambasciatore d’Italia ad Abu Dhabi, e il docente Teodoro Valente, Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), per aver presenziato al lancio di questa partnership.

Alla firma dell’accordo hanno assistito: Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente e premier degli Emirati e sovrano di Dubai; Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, principe ereditario di Dubai, vicepremier e ministro della Difesa degli Emirati e presidente del Consiglio esecutivo di Dubai; e Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente e vicepremier degli Emirati.

