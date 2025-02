Spazio: l’astrofisica abruzzese Di Cecco ai lavori della Copuos

MeteoWeb

Alessandra Di Cecco, astrofisica dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), originaria di Lettomanoppello, sta partecipando, in questi giorni, ai lavori della Commissione delle Nazioni Unite sull’uso pacifico dello spazio extra-atmosferico (Copuos) presso la sede delle Nazioni Unite a Vienna. L’ONU è impegnata a mantenere lo spazio un ambiente sicuro, che deve essere utilizzato per scopi pacifici, a beneficio dell’umanità. Tra i numerosi argomenti in agenda, vi sono i problemi che riguardano la nuova corsa allo spazio, i satelliti lanciati in costellazione – spesso visibili ad occhio nudo come i satelliti di SpaceX -, e il problema della ‘spazzatura spaziale’.

Particolare attenzione è rivolta anche a discutere possibili soluzioni in caso di asteroidi in rotta di collisione con la Terra. È infatti di pochi giorni fa, la notizia della scoperta di un asteroide in avvicinamento al nostro pianeta nel 2032.

Tra gli Stati partecipanti, nella delegazione italiana, c’è anche la Di Cecco, non nuova ai tavoli internazionali, con diverse partecipazioni anche in ambito europeo. Subito dopo l’intervento della Russia, in rappresentanza della delegazione italiana, la Di Cecco è intervenuta in aula riportando le attività nazionali sui ‘detriti spaziali‘. Questi oggetti, infatti, sono fuori controllo e rappresentano un pericolo per i satelliti funzionanti e per gli astronauti. A livello nazionale e internazionale, diversi progetti si stanno realizzando per studiare come gestire i detriti spaziali.

