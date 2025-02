Spazio: l’astronauta Luca Parmitano in visita agli stabilimenti Leonardo

MeteoWeb

Campi Bisenzio ha vissuto una giornata straordinaria con la visita dell’astronauta ESA Luca Parmitano allo stabilimento di Leonardo, eccellenza nel settore aerospaziale. Accolto da Massimo Claudio Comparini e oltre 300 dipendenti, Parmitano ha esplorato i laboratori dove nascono tecnologie all’avanguardia per l’osservazione terrestre e l’esplorazione spaziale.

Tra le innovazioni più sorprendenti, i sensori ottici di Leonardo, capaci di monitorare cambiamenti climatici, incendi, inquinamento e calamità naturali. Il tour ha incluso il nuovo modello di strumenti iperspettrali per la costellazione IRIDE, evoluzione della missione Prisma, con il sensore iperspettrale più potente al mondo.

Parmitano ha anche osservato il “fulminometro”, in grado di rilevare fulmini da oltre 36.000 km, e le tecnologie della missione JUICE, attualmente in viaggio verso Giove per studiarne il sistema. Particolare attenzione è stata dedicata alle camere bianche dei sensori di assetto, fondamentali per l’orientamento di sonde e satelliti.

