Spazio: la Cina sviluppa robot dual-mode per l’esplorazione di Marte

MeteoWeb

Un team di ricercatori dell’Harbin Institute of Technology ha sviluppato un prototipo di robot dual-mode per l’esplorazione planetaria, aprendo nuove prospettive per le missioni spaziali. Il robot, del peso di soli 300 grammi, è in grado di muoversi sia su terreno che in volo, superando ostacoli grazie alla sua innovativa mobilità.

Progettato per ambienti estremi, il robot è disponibile in diverse configurazioni, tra cui ruote doppie e design sferici, adattandosi a terreni variabili. Può anche essere equipaggiato con bracci robotici per compiti specifici. L’efficienza energetica è una priorità, rendendolo particolarmente adatto per l’esplorazione su Marte, dove il consumo ridotto di energia è essenziale.

Il team di ricerca ha realizzato diverse versioni del robot, ottenendo una durata operativa più di 6 volte superiore a quella di dispositivi di dimensioni simili. Grazie alla capacità di rotolare, il robot risparmia energia, prolungando notevolmente il suo tempo di funzionamento. La struttura modulare e leggera permette una personalizzazione per monitoraggio ambientale, rilevamento di difetti e manutenzione delle attrezzature.

Questa tecnologia, oltre ad essere promettente per l’esplorazione spaziale, potrebbe trovare applicazioni in ambienti sotterranei come miniere di carbone e metropolitane, facilitando la costruzione e l’esplorazione di spazi sconosciuti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.