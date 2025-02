Spazio, Crew-10 entra in quarantena: conto alla rovescia per il lancio

MeteoWeb

I membri della missione Crew-10 – il cosmonauta russo Kirill Peskov, gli astronauti NASA Anne McClain, Nicole Ayrs e di JAXA Takuya Onishi – sono entrati in quarantena per 2 settimane, in preparazione alla partenza verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Questa misura è fondamentale per garantire la salute dell’equipaggio e prevenire eventuali rischi per gli astronauti già presenti sulla Stazione.

La quarantena è una prassi comune nelle missioni spaziali, poiché aiuta a evitare che i membri dell’equipaggio portino con sé malattie che potrebbero compromettere la sicurezza del viaggio e delle operazioni sulla ISS.

Il 7 marzo l’equipaggio arriverà al centro spaziale di Cape Canaveral, in Florida, per ultimare i preparativi prima del lancio. Il decollo della capsula Crew Dragon è previsto il 13 marzo.

