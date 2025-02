Spazio, il Giappone lancia il satellite Michibiki

MeteoWeb

Il Giappone ha lanciato un satellite di navigazione sul suo razzo H3, nel tentativo di dotarsi di un proprio sistema di posizionamento. Il razzo che trasportava il satellite Michibiki 6 è decollato con successo oggi dal centro spaziale di Tanegashima, su un’isola del Giappone sudoccidentale. L’operazione si è svolta come previsto, ha dichiarato la Japan Aerospace Exploration Agency. Il Giappone ha in programma di lanciare altri due satelliti per avere un sistema di sette totali entro marzo 2026, in modo da non dover fare affidamento su servizi stranieri. I segnali di Michibiki sono utilizzati per integrare i dati GPS americani per gli smartphone, la navigazione automobilistica e marittima e i droni.

