Spazio, Italia-Emirati: “progredire l’esplorazione e promuovere le innovazione tecnologie avanzate”

MeteoWeb

Il Premier Giorgia Meloni e il Presidente emiratino, Mohamed bin Zayed, “hanno espresso un impegno comune per far progredire l’esplorazione dello spazio e promuovere l’innovazione nelle tecnologie avanzate”. Lo si legge nella dichiarazione congiunta dei governi di Italia ed Emirati pubblicata a seguito dell’incontro tra i due leader a Palazzo Chigi. “Essendo entrambe le nazioni all’avanguardia nella ricerca spaziale e scientifica, l’Italia e gli Emirati hanno concordato di esplorare nuovi percorsi di collaborazione. I due leader hanno concordato di rafforzare ulteriormente la cooperazione nei settori della scienza, della tecnologia e dell’innovazione, riconoscendo i progressi tecnologici dell’Italia e le ambiziose iniziative degli Emirati, come la missione emiratina su Marte (Hope Probe) e lo sviluppo di programmi di esplorazione spaziale, tra cui la più recente cooperazione sulla missione emiratina nella cintura degli asteroidi, la missione lunare emiratina e il rover Rashid”, si legge nella nota.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.