Spazio, John McFall sarà il primo parastronauta sulla ISS

L’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha approvato la candidatura del britannico John McFall come primo parastronauta per una missione verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), senza tuttavia specificare la data del volo. Ex atleta paralimpico, il 43enne McFall ha perso la gamba destra in un incidente motociclistico all’età di 19 anni. Era stato selezionato dall’ESA nel 2022. La protesi che verrà realizzata per la missione dovrà rispettare i requisiti richiesti per l’equipaggiamento a bordo della ISS e rimane ancora da specificare quale genere di esperimenti scientifici gli verranno affidati nel corso della missione.

