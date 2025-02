Spazio, il lander privato Blue Ghost è entrato nell’orbita della Luna

MeteoWeb

Completato con successo l’inserimento nell’orbita lunare del lander privato Blue Ghost, lanciato lo scorso 15 gennaio dall’azienda statunitense FireFly Aerospace. Nell’arco delle prossime due settimane, verranno condotte ulteriori manovre per circolarizzare l’orbita (che ora è ellittica) e avvicinare la superficie lunare in vista del tentativo di allunaggio. Lo rende noto la stessa FireFly Aerospace. Nei giorni scorsi, il veicolo spaziale ha catturato due nuovi scatti mozzafiato: uno della Terra con la Luna in lontananza e uno che mostra il nostro pianeta riflesso sul pannello solare di Blue Ghost con la Luna all’orizzonte.

A quattro settimane dall’inizio della missione, il lander ha inviato oltre 15 gigabyte di dati, inclusi dati scientifici della NASA, come segnali GNSS da record e misurazioni del campo magnetico utili per le future missioni di esplorazione spaziale.

