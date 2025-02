Spazio, nuovo razzo europeo Ariane 6: annunciata la data del 2° lancio

MeteoWeb

Il 2° volo di Ariane 6, vettore spaziale dell’Agenzia Spaziale Europea, è stato riprogrammato il 3 marzo 2025: lo ha reso noto l’ESA, evidenziando che le operazioni aggiuntive sui mezzi di terra sono state completate, autorizzando Arianespace a prevedere il lancio per le ore 13:24 dallo spazioporto europeo di Kourou, nella Guyana francese, le 17:24 in Italia. L’ESA ha aggiunto che Ariane 6 e il suo carico, il satellite CSO-3, sono in condizioni stabili e sicure.

