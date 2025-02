Salute: dallo Spazio “preziose lezioni per il nostro benessere quotidiano”

MeteoWeb

“L’Agenzia Spaziale Italiana è impegnata in progetti e missioni che offrono preziose lezioni applicabili al nostro benessere quotidiano. Abbiamo riunito gli esperti del settore per approfondire il legame tra lo Spazio e la salute, prendendo spunto dalle rigorose preparazioni fisiche e mentali degli astronauti“: è quanto ha affermato il direttore generale dell’Agenzia Spaziale Italiana, Luca Vincenzo Maria Salamone, intervenendo all’evento “Benessere psico-fisico e healthy ageing: una lezione dallo Spazio” dell’ASI. Un evento che ”vuole essere un trait d’union tra scienza, benessere e longevità, un’occasione per esplorare come le conoscenze acquisite nello spazio possano migliorare la vita sulla Terra”, ha proseguito Salamone.

”Per vivere e lavorare in ambienti estremi come la Stazione Spaziale Internazionale, o in future missioni umane sulla Luna o su Marte, gli astronauti devono seguire protocolli severi di allenamento fisico, cura dell’alimentazione e gestione dello stress“, ha spiegato Salamone. “L’isolamento e le condizioni estreme che affrontano nello spazio presentano similitudini con alcune sfide che possiamo riscontrare sulla Terra, come l’invecchiamento e l’insorgenza di malattie croniche”. ”Si stima che entro il 2039 oltre il 25% della popolazione italiana sarà anziana, con un impatto significativo sulla spesa pubblica e sanitaria. Diventa quindi fondamentale diffondere buone pratiche che possano contribuire a migliorare la qualità della vita e il benessere della popolazione. Lo Spazio ci insegna che una corretta gestione del corpo e della mente può fare la differenza e aiutarci ad affrontare le sfide del futuro. L’ASI ha tra i suoi compiti anche quello di promuovere la divulgazione scientifica e il trasferimento delle conoscenze acquisite nelle missioni spaziali alla vita quotidiana”.

”Questo evento rappresenta un’opportunità per apprendere, confrontarsi e scoprire nuovi spunti per applicare queste conoscenze nella nostra vita di tutti i giorni, con l’obiettivo di migliorare la salute e il benessere di tutti. Lo Spazio è un ambiente difficile e sfidante. Affrontarlo insieme è la chiave per spingere la conoscenza sempre oltre e su di essa costruire crescita per le nostre economie e per il benessere per i cittadini”, ha concluso Salamone.

