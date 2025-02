Spazio, Urso: “lavoriamo per un sistema satellitare nazionale”

MeteoWeb

“È necessario evidenziare le gravi palesi falsità divulgate nel servizio di Report andato in onda domenica scorsa, per evitare che una campagna di disinformazione inquini il dibattito politico e le libere decisioni che il Parlamento deve assumere in merito al disegno di legge sulla politica spaziale, pietra miliare per l’Italia e l’Europa. Nel servizio si afferma in maniera totalmente infondata che la legge sullo spazio sia stata concepita per favorire Elon Musk per ottenere un appalto per la gestione del cloud satellitare dei dati governativi. Una ricostruzione priva di ogni supporto documentale che ho già smentito nell’intervista rilasciata alla stessa trasmissione, intervista volutamente manipolata attraverso tagli e montaggi selettivi che hanno alterato il senso delle mie dichiarazioni”. Così il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso del question time alla Camera, rispondendo ad un’interrogazione del deputato di Fratelli d’Italia Galeazzo Bignami “sullo sviluppo dell’industria aerospaziale italiana”.

“Stiamo lavorando alla creazione del sistema satellitare nazionale sviluppato in autonomia e con il coinvolgimento dei principali attori nazionali per garantire una soluzione tecnologica avanzata e sicura nella gestione dei dati governativi, offrendo un’alternativa competitiva a infrastrutture come quelle di Musk. È gravissimo che il servizio pubblico ometta deliberatamente documenti ufficiali – evidenzia Urso -, posizioni espresse negli organismi parlamentari europei reperibili da chiunque con l’intento di costruire una narrazione falsa, fuorviante, priva di fondamento atta a inquinare il dibattito parlamentare”.

