Sri Lanka, treno travolge 6 elefanti e poi deraglia

Un grave incidente ferroviario si è verificato nella riserva naturale di Habarana, a circa 180 km da Colombo, in Sri Lanka. Un treno passeggeri è deragliato dopo aver investito una famiglia di elefanti che stava attraversando i binari. Sei degli animali sono morti sul colpo, mentre altri due sono sopravvissuti e sono stati presi in cura dai membri della riserva. L’incidente è avvenuto prima dell’alba e, secondo la polizia locale, non si registrano vittime tra i passeggeri.

Lo Sri Lanka ospita circa 7mila elefanti selvatici, considerati un tesoro nazionale e protetti dalla legge, che vieta di ferirli o ucciderli. Episodi simili non sono nuovi: nel 2018, nella stessa regione, un altro convoglio investì e uccise 3 elefanti, tra cui una femmina incinta. Le autorità avevano già imposto limiti di velocità per prevenire tali incidenti, ma la convivenza tra uomini e fauna selvatica appare sempre più difficile.

