Stabilizzazione del versante: chiusa la SP11 nel Messinese

MeteoWeb

Sono in corso gli interventi del Consorzio Messina-Catania Lotto Nord per la stabilizzazione del versante, sovrastante la SP11 di Mongiuffi Melia, che sarà interessato dai lavori di realizzazione della nuova tratta ferroviaria tra il capoluogo peloritano e quello etneo. Lo stesso Consorzio ha richiesto alla Città Metropolitana di Messina la chiusura temporanea al transito della strada provinciale che collega Letojanni a Mongiuffi Melia, nel tratto compreso tra il km 0,700 e il km 0,900, per eseguire in sicurezza i lavori programmati. Il blocco alla circolazione è in vigore a partire da oggi e fino al 14 febbraio, nelle fasce orarie comprese tra le 9:00 e le 12:30 e tra le 15:00 alle 17:00, in modo da consentire lo spostamento in sicurezza dei cittadini ai luoghi di lavoro o verso le sedi scolastiche della zona.

Durante la chiusura, la viabilità alternativa disponibile, per raggiungere i Comuni di Gallodoro, Mongiuffi Melia, Roccafiorita e viceversa, sarà costituita dalla strada statale 114 Messina-Catania e dalla strada provinciale 12 di Roccafiorita.

“La Città Metropolitana di Messina – ha affermato il sindaco metropolitano Basile – opera in continua sinergia con Enti e Istituzioni per garantire la realizzazione di opere strategiche per il nostro territorio. Su richiesta del Consorzio Messina-Catania, che sta realizzando la tratta ferroviaria Messina-Catania, è stato disposto il blocco temporaneo alla circolazione lungo la strada provinciale 11 di Mongiuffi“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.