Starship, cresce l’attesa per l’8° volo: rinviato di qualche giorno

L’attesa per l’8° volo di Starship continua a crescere. SpaceX ha annunciato che il lancio, inizialmente previsto per venerdì 28 febbraio (00:30 del 1° marzo in Italia), è stato posticipato di alcuni giorni. La nuova data fissata è martedì 4 marzo alle 00:30 ora italiana. Nonostante il rinvio, l’entusiasmo resta alto, poiché questo test rappresenta un passo cruciale verso la piena operatività del veicolo spaziale più potente mai costruito.

Un test fondamentale per il futuro dello Spazio

L’8° volo di Starship si preannuncia come un banco di prova decisivo per il programma di SpaceX. Dopo il successo parziale del 7° test, avvenuto lo scorso 16 gennaio, l’azienda ha lavorato per migliorare il sistema, introducendo aggiornamenti hardware e software mirati a incrementare l’affidabilità del razzo. Tra le principali novità ci sono:

Potenziamento delle alette anteriori , per una maggiore resistenza termica e minore complessità meccanica;

, per una maggiore resistenza termica e minore complessità meccanica; Aumento del 25% della capacità di propellente , per una maggiore durata e versatilità delle missioni;

, per una maggiore durata e versatilità delle missioni; Nuovo sistema avionico, con maggiore capacità computazionale e ridondanza per test avanzati, come il trasferimento di propellente e il ritorno controllato alla base.

Gli obiettivi dell’8° volo di Starship

Il test di Starship include una serie di esperimenti fondamentali per il futuro dell’esplorazione spaziale:

Rilascio di quattro simulatori di satelliti Starlink , per testare il meccanismo di dispiegamento;

, per testare il meccanismo di dispiegamento; Riaccensione di un motore Raptor nello Spazio , cruciale per le future missioni su Luna e Marte;

, cruciale per le future missioni su Luna e Marte; Esperimenti sulla protezione termica , con sezioni prive di piastrelle per analizzare il comportamento sotto stress estremo;

, con sezioni prive di piastrelle per analizzare il comportamento sotto stress estremo; Test di nuovi materiali per il rientro atmosferico, con prototipi di piastrelle metalliche e raffreddamento attivo.

Un altro esperimento chiave riguarda i nuovi sensori radar per il recupero del booster Super Heavy, migliorando la precisione dei sistemi di guida per il rientro.

Recupero e riutilizzo di Super Heavy

Il booster, dotato di 33 motori Raptor, testerà un profilo di volo ottimizzato per l’atterraggio controllato e il recupero sicuro. La procedura include:

Decelerazione da velocità supersonica , con possibili boom sonici percepibili nella zona di atterraggio;

, con possibili boom sonici percepibili nella zona di atterraggio; Analisi automatica dei parametri di volo, per decidere se procedere con la cattura tramite la torre di lancio o deviare su un ammaraggio controllato nel Golfo del Messico in caso di anomalie.

Verso le missioni interplanetarie

Con Starship, SpaceX punta a rivoluzionare l’esplorazione spaziale, rendendo possibile il trasporto di carichi e astronauti verso la Luna, Marte e oltre. Questo volo di prova fornirà dati essenziali per la realizzazione di un veicolo completamente riutilizzabile, riducendo drasticamente i costi e aumentando la frequenza delle missioni.

