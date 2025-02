Stasera occhi al cielo, rara “parata” di 7 pianeti

MeteoWeb

Un evento suggestivo illuminerà il cielo notturno stasera: una rara “parata di pianeti” che vedrà la presenza simultanea di ben 7 pianeti del nostro Sistema Solare. Il “clou” dello spettacolo sarà oggi, subito dopo il tramonto. Ecco tutto quello che c’è da sapere, quando e come vedere i corpi celesti.

Cosa significa “parata di pianeti”?

Il termine “parata di pianeti” si riferisce a una rara configurazione in cui più pianeti appaiono allineati nel cielo. Cià accade perché tutti i pianeti del Sistema Solare orbitano intorno al Sole su un piano comune, l’eclittica. Sebbene le orbite dei pianeti siano distanti tra loro e non interagiscano direttamente, da una determinata prospettiva, quella terrestre, sembrano disporsi lungo una linea, creando l’illusione di un allineamento. È importante sottolineare che questa disposizione è puramente visiva e non implica che i pianeti siano fisicamente vicini. In realtà, sono separati da distanze enormi, che variano dai milioni ai miliardi di chilometri.

I pianeti protagonisti della serata

Durante questa rara parata planetaria, 7 pianeti del Sistema Solare saranno visibili nel cielo, di cui cinque potranno essere osservati a occhio nudo. Ecco quali pianeti faranno parte dello spettacolo: Mercurio, Venere, Marte, Giove, Saturno, Urano e Nettuno. Di questi, i primi 5 saranno facilmente individuabili anche senza l’ausilio di strumenti. Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno brilleranno nel cielo, ciascuno con le proprie caratteristiche uniche: il rosso di Marte, la luminosità di Venere e Giove, e la maestosità di Saturno con i suoi anelli.

Tuttavia, Urano e Nettuno, essendo più lontani e meno luminosi, saranno visibili solo con il supporto di un telescopio. La loro luce sarà infatti offuscata dalla luminosità residua del crepuscolo, e non riusciranno a emergere come gli altri.

Il momento ideale per osservare i pianeti

Il momento migliore per osservare la parata planetaria sarà poco dopo il tramonto, attorno alle 20:30 (ora locale). In quella finestra temporale, i pianeti più lontani si disporranno lungo una linea immaginaria, regalando uno spettacolo straordinario. Tuttavia, le condizioni atmosferiche e la posizione geografica dell’osservatore possono influire sulla visibilità. Un cielo sereno e privo di inquinamento luminoso sarà essenziale per godere appieno dell’evento.

Dove guardare?

Ogni pianeta avrà una posizione specifica nel cielo, quindi è fondamentale sapere dove guardare:

Mercurio e Saturno saranno visibili vicino all’orizzonte occidentale, quindi è consigliabile scegliere un punto di osservazione privo di ostacoli, come edifici o montagne;

e saranno visibili vicino all’orizzonte occidentale, quindi è consigliabile scegliere un punto di osservazione privo di ostacoli, come edifici o montagne; Venere e Giove saranno tra i più brillanti e facili da individuare, con Venere che potrebbe apparire come una stella particolarmente luminosa;

e saranno tra i più brillanti e facili da individuare, con Venere che potrebbe apparire come una stella particolarmente luminosa; Marte , il Pianeta Rosso, si distinguerà per il suo caratteristico colore rossastro;

, il Pianeta Rosso, si distinguerà per il suo caratteristico colore rossastro; Urano e Nettuno, essendo più deboli, richiederanno l’ausilio di un telescopio per essere identificati.

Quanto è raro questo evento?

Sebbene le congiunzioni planetarie siano relativamente frequenti, la visione di 7 pianeti in un’unica configurazione è un evento raro. Gli allineamenti tra quelli interni (Mercurio, Venere e Terra) accadono ogni circa 40 anni, ma l’aggiunta degli altri alla configurazione riduce notevolmente la frequenza del fenomeno. In effetti, una parata che coinvolga tutti e 8 i pianeti del Sistema Solare è così rara che si stima che accada solo una volta ogni 396 miliardi di anni.

