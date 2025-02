Stellantis rilancia il diesel, un ritorno strategico e inevitabile: i veicoli interessati

MeteoWeb

Negli ultimi anni, il settore automobilistico ha vissuto una transizione significativa verso l’elettrificazione, spinto dalle normative ambientali sempre più stringenti e dalla crescente domanda di veicoli a basse emissioni. Tuttavia, il colosso Stellantis, sembra pronto a sorprendere il mercato con un ritorno strategico al motore diesel per alcuni dei suoi modelli. Dopo aver puntato con decisione sull’elettrificazione, Stellantis ha deciso di riesaminare il diesel, riconoscendo che questo tipo di propulsione continua a rispondere alle esigenze di una parte significativa della clientela. Jean-Philippe Imparato, responsabile della divisione europea del gruppo, ha dichiarato che la domanda per i motori diesel resta alta, specialmente tra i conducenti che percorrono lunghe distanze e necessitano di maggiore autonomia e minori consumi.

Secondo le informazioni riportate, Stellantis starebbe lavorando su un ritorno del diesel aggiornato per rispettare le nuove normative sulle emissioni, mantenendo al contempo i vantaggi economici e di efficienza che hanno reso questi motori popolari in passato.

I modelli che potrebbero adottare nuovamente il diesel

Tra i modelli che potrebbero beneficiare di questa inversione di tendenza figurano diverse auto compatte e SUV del gruppo. Alcune ipotesi includono:

Utilitarie e berline compatte: Peugeot 208, Opel Corsa, Fiat 600 e Lancia Ypsilon.

SUV e crossover: Peugeot 2008, Opel Mokka, oltre a modelli più grandi come Peugeot 3008 e 5008.

Veicoli commerciali e flotte aziendali, dove il diesel continua a essere la scelta preferita per efficienza e costi operativi.

L’idea non è semplicemente quella di reintrodurre vecchi motori diesel, ma di aggiornarli con nuove tecnologie per renderli più sostenibili e conformi alle normative europee.

Nuove tecnologie per il diesel del futuro

Uno dei principali obiettivi di Stellantis è quello di rendere il diesel una scelta ancora valida sotto il profilo ambientale. Per farlo, il gruppo starebbe sviluppando motorizzazioni diesel di nuova generazione, come il 2.2 Multijet, con miglioramenti in termini di riduzione delle emissioni di CO₂ e NOx. Inoltre, si parla di possibili integrazioni con tecnologie mild-hybrid, che potrebbero ridurre ulteriormente consumi ed emissioni, avvicinando il diesel ai livelli di efficienza richiesti per il futuro.

Perché Stellantis punta ancora sul diesel?

Nonostante la spinta verso l’elettrico, esistono ancora diversi motivi per cui Stellantis ritiene il diesel una tecnologia ancora valida:

Domanda di mercato: molti automobilisti, in particolare quelli che percorrono molti chilometri l’anno, continuano a preferire il diesel per la sua autonomia superiore rispetto ai veicoli elettrici.

Infrastrutture di ricarica limitate: la diffusione dei punti di ricarica per auto elettriche non è ancora capillare, rendendo difficile per molti utenti fare il passaggio definitivo all’elettrico.

Crescente interesse per il diesel nei veicoli commerciali e aziendali: molte aziende vedono ancora il diesel come la scelta più conveniente per la loro flotta.

Un ritorno strategico?

Sebbene la notizia del ritorno al diesel possa sembrare una sorpresa, la scelta di Stellantis appare motivata da una chiara strategia di diversificazione dell’offerta. In un mercato in continua evoluzione, il gruppo punta a soddisfare sia chi cerca soluzioni elettrificate, sia chi non è ancora pronto ad abbandonare il motore termico.

Se confermata ufficialmente, questa decisione potrebbe segnare un’inversione di tendenza per l’industria automobilistica, dimostrando che il diesel, se adeguatamente aggiornato, ha ancora un ruolo da giocare nel futuro della mobilità.

