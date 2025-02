Stoccaggi di gas in calo in Europa: prelievi record a febbraio e forniture di GNL ai massimi livelli

MeteoWeb

Le riserve di gas negli impianti di stoccaggio in Europa sono scese sotto il 41%, mentre i tassi di prelievo a febbraio hanno raggiunto un livello record per questo mese negli ultimi 4 anni. È quanto emerge dai dati forniti da Gas Infrastructure Europe (GIE). Nel frattempo, i volumi totali di gas negli impianti UGS sono al settimo livello più alto per febbraio da quando sono iniziate le registrazioni. L’Europa, dall’inizio della stagione di riscaldamento, ha prelevato circa 64 miliardi di metri cubi dagli impianti UGS. Il prelievo di gas dagli stoccaggi dei Paesi Ue è ammontato a 382 milioni di metri cubi il 22 febbraio. Il pompaggio è aumentato a 81 mln di mc.

I volumi di gas nelle riserve sotterranee ammontano a 45,3 miliardi di metri cubi, il settimo livello più alto per febbraio da quando sono iniziate le registrazioni. Gli stoccaggi europei attualmente sono pieni al 40,76% (l’11,15% in meno rispetto alla media di questo dato negli ultimi 5 anni). Il prezzo di acquisto del gas è stato in media di 489 dollari per 1.000 metri cubi in Europa a dicembre, circa 518 dollari a gennaio e 562 dollari a febbraio. Le forniture di GNL dai terminali al sistema di trasporto del gas europeo hanno raggiunto un livello record questo mese. Gli impianti per la rigassificazione del gas liquefatto e il pompaggio nelle condotte europee ora sono caricati al 47% della capacità.

