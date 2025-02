Storica impresa, il jet XB-1 ha infranto il muro del suono 3 volte senza “boom”

MeteoWeb

Il 10 febbraio 2025 è stata una giornata storica per Boom Supersonic e l’industria aerospaziale. Il jet XB-1 della compagnia ha infranto il muro del suono 3 volte durante il suo 13° e ultimo volo di prova, un risultato che segna la fine di una fase fondamentale nella realizzazione di un aereo supersonico commerciale. Il volo, che ha avuto luogo presso il Mojave Air & Space Port, in California, ha visto il velivolo decollare alle 13:50 ora locale, completando un volo di 41 minuti che ha dimostrato con successo la capacità di Boom Supersonic di progettare e testare un aereo supersonico.

Jet XB-1 di Boom Supersonic, fine di una storia e l’inizio di una nuova era

L’XB-1, un aereo dimostrativo pilota progettato per preparare la strada a “Overture“, l’aereo supersonico commerciale di Boom Supersonic, è stato sviluppato come un prototipo che rappresenta circa un terzo della dimensione finale del velivolo commerciale. Questo aereo ha effettuato i suoi primi voli nel 2024, e dopo 10 voli subsonici, ha infranto la barriera del suono per la prima volta il 28 gennaio 2025, stabilendo un importante punto di svolta nella storia dei voli civili supersonici.

Il fondatore e CEO di Boom, Blake Scholl, ha espresso il suo entusiasmo ma anche un pizzico di malinconia durante il webcast della compagnia, dichiarando che, sebbene l’epilogo del XB-1 segni la fine di un capitolo emozionante, apre anche la strada a un nuovo inizio, con il focus ora spostato sulla realizzazione dell’Overture, previsto per il trasporto passeggeri supersonico.

Il progresso della tecnologia supersonica

Uno degli aspetti più significativi del volo finale dell’XB-1 è stato l’assenza di rumori udibili al suolo durante i 3 boom sonici generati dal velivolo. Questo dettaglio è cruciale per la futura realizzazione di voli supersonici commerciali, che potrebbero incontrare significativi ostacoli a causa del rumore prodotto dai boom sonici, in particolare nelle aree densamente popolate. Secondo quanto spiegato da Scholl e Nick Sheryka, capo ingegnere di test volo di Boom Supersonic, a una certa altitudine, i boom sonici non sono percepibili al suolo grazie alla rifrazione delle onde sonore nelle diverse strati atmosferici.

Overture

Con la conclusione di questa fase di test, Boom Supersonic è pronta ad accelerare lo sviluppo di Overture, che avrà una capacità di 64-80 passeggeri e dovrà portare di nuovo il volo supersonico commerciale al pubblico, un’impresa che è stata pionieristica grazie al Concorde, che ha cessato di operare nel 2003. Scholl ha confermato che l’azienda prevede di avere una versione definitiva del design dell’Overture entro una settimana, mentre i motori “Symphony” che equipaggeranno l’aereo saranno pronti per la fine dell’anno.

Il programma di produzione dell’Overture prevede che i primi esemplari siano costruiti entro 18 mesi, con l’obiettivo di fare volare il primo aereo supersonico commerciale entro 3 anni e di iniziare a trasportare passeggeri entro il 2029.

La strada verso il ritorno dei voli supersonici è ancora lunga, ma il volo di lunedì ha sicuramente rappresentato un passo fondamentale. Boom Supersonic sta dimostrando che non solo la tecnologia è pronta per una nuova generazione di aerei veloci, ma che l’industria privata è pronta a farlo senza la necessità di grandi investimenti statali o alleanze con colossi industriali.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.