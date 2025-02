Sudan, incidente aereo a Khartoum: decine di morti

MeteoWeb

Un aereo da trasporto militare si è schiantato in un quartiere residenziale alla periferia di Khartoum, in Sudan: 46 persone sono morte, secondo quanto ha riferito l’ufficio stampa dello Stato della capitale sudanese. “Dopo un conteggio finale, il numero dei morti ha raggiunto quota 46, con 10 feriti“, ha affermato l’ufficio in una dichiarazione sull’incidente.

