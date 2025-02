Svizzera, bocciata l’iniziativa ambientalista: il netto risultato del referendum

MeteoWeb

Nell’ultimo referendum tenutosi in Svizzera, l’Iniziativa Ambientalista è stata respinta in modo netto dalla cittadinanza. Con il 69,84% dei voti contrari contro il 30,16% a favore, la proposta che mirava a limitare i consumi e a riorientare l’economia considerando il suo impatto ambientale non è riuscita a convincere la maggioranza dell’elettorato. L’affluenza alle urne è stata relativamente bassa, attestandosi al 37,94%, segnalando una scarsa mobilitazione attorno a questa consultazione popolare.

L’iniziativa proponeva misure concrete per ridurre l’impatto ambientale del consumo e promuovere un’economia più sostenibile, ma le preoccupazioni riguardanti le ripercussioni sulla libertà economica e sulla crescita hanno avuto un peso maggiore nella decisione degli elettori. Questo risultato riflette una tendenza del paese a privilegiare la stabilità economica rispetto a politiche ambientali più restrittive, in un contesto in cui il dibattito sull’equilibrio tra crescita economica e sostenibilità rimane aperto.

