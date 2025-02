Taiwan, la Cina prenderà l’Isola? La risposta di Donald Trump

MeteoWeb

Su Taiwan “non ho mai commentato e non voglio commentare”, perché “ho un grande rapporto con il presidente Xi e voglio che i cinesi vengano qui a investire”. Lo ha affermato il presidente americano, Donald Trump, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano se potesse garantire che durante la sua presidenza la Cina non “prenderà Taiwan”. “Se dovessi commentare di certo non lo farei con voi. Lo direi ad altre persone, forse a persone intorno a questo tavolo, persone molto specifiche intorno a questo tavolo”, ha aggiunto.

“Si vedono tante notizie in cui si dice che noi non vogliamo la Cina in questo Paese, ma non è vero, noi vogliamo che loro investano negli Stati Uniti perché è un bene e portano tanti soldi – ha proseguito – anche noi vogliamo investire in Cina e avremo ottime relazioni con loro”.

