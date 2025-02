La tempesta geomagnetica del 2024: un evento raro che potrebbe ripetersi, studio svela quando

MeteoWeb

Uno studio dell’Università di Birmingham, pubblicato su Space Weather, ha rivelato che tempeste geomagnetiche intense, come quella di maggio 2024, potrebbero verificarsi in media ogni 12,5 anni. L’evento del 2024, il più forte dagli anni ’80, ha illuminato il cielo con aurore visibili persino in Italia, ma ha anche causato disturbi ai sistemi satellitari e alle reti elettriche.

Le tempeste geomagnetiche sono causate dall’interazione tra le particelle cariche provenienti dal Sole e l’atmosfera terrestre. Questo fenomeno può generare spettacolari aurore boreali, ma anche gravi problemi alle infrastrutture tecnologiche. La tempesta del 1989, ad esempio, provocò un blackout di circa 9 ore in Canada.

La peculiarità della tempesta del 2024 non è stata solo l’intensità, ma anche la durata: un evento così prolungato si verifica, secondo le stime, solo una volta ogni 41 anni. Gli scienziati avvertono che fenomeni simili potrebbero ripetersi in futuro, rendendo fondamentale il monitoraggio del meteo spaziale per prevenire danni alle telecomunicazioni e alle reti elettriche globali.

