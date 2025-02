Tempesta geomagnetica in arrivo, vento solare verso la Terra

MeteoWeb

Secondo le previsioni dello Space Weather Prediction Center della NOAA, tra il 10 e l’11 febbraio potrebbe verificarsi una tempesta geomagnetica classe G1. Il fenomeno è causato da un flusso di vento solare che colpirà il campo magnetico terrestre. Questo materiale gassoso ha origine da un buco coronale a forma di mezzaluna situato nell’atmosfera del Sole.

Cos’è un buco coronale?

I buchi coronali sono regioni della corona solare in cui il campo magnetico del Sole si apre verso lo Spazio invece di chiudersi ad anello. Queste aree appaiono più scure nelle immagini ultraviolette ed emettono meno radiazioni rispetto alle zone circostanti. A causa della minore densità e temperatura, i buchi coronali permettono al vento solare di sfuggire più facilmente, dando origine a potenti flussi di particelle cariche.

Cos’è il vento solare?

Il vento solare è un flusso costante di particelle cariche, principalmente elettroni e protoni, che si propagano nello Spazio interplanetario dalla superficie del Sole. Questo flusso può variare in intensità e velocità a seconda delle condizioni dell’attività solare. Quando il vento solare è più intenso del normale, come nel caso dei flussi provenienti dai buchi coronali, può interagire con la magnetosfera terrestre e generare fenomeni come le tempeste geomagnetiche.

Cos’è una tempesta geomagnetica?

Una tempesta geomagnetica si verifica quando il vento solare colpisce il campo magnetico terrestre con una quantità di energia tale da provocare disturbi significativi nella magnetosfera. Le tempeste classe G1, come quella prevista nei prossimi giorni, sono considerate di bassa intensità, ma possono comunque causare lievi variazioni nelle reti elettriche e nelle comunicazioni satellitari, oltre a favorire la comparsa di aurore boreali.

