Tempesta minaccia il Medio Atlantico USA: neve e ghiaccio in arrivo, -36°C in Montana

Un’intensa tempesta sta per abbattersi sulla regione del Medio Atlantico degli USA, portando con sé abbondanti nevicate e significativi accumuli di ghiaccio. Il National Weather Service (NWS) ha emesso avvisi per tempesta invernale per un’ampia fascia di territorio che si estende dal Kentucky fino al Sud del New Jersey, mentre il governatore della Virginia ha dichiarato lo stato di emergenza per far fronte ai potenziali disagi.

Condizioni meteo estreme: neve e ghiaccio

Le previsioni indicano che tra martedì e mercoledì le condizioni di viaggio diventeranno estremamente pericolose in gran parte della Virginia e della West Virginia. Nella Roanoke Valley, nel Sud/Ovest della Virginia, si potrebbero accumulare fino a 1,3 cm di ghiaccio, un fenomeno che potrebbe causare gravi danni alle infrastrutture e blackout elettrici. Nelle zone settentrionali e centrali della Virginia e nella parte orientale della West Virginia, si prevedono accumuli di neve fino a 25 cm.

L’azienda energetica Appalachian Power, che serve circa un milione di clienti in West Virginia, Virginia e Tennessee, ha richiesto il supporto di 700 operatori aggiuntivi da società di servizi elettrici vicine, anticipando possibili problemi alle linee elettriche causati dal peso del ghiaccio sui cavi.

Impatto su trasporti e viabilità

Le autorità hanno già predisposto chiusure preventive di scuole e uffici governativi in Virginia per ridurre i rischi associati agli spostamenti. Il Servizio Meteorologico Nazionale di Blacksburg, Virginia, ha avvertito la popolazione con un messaggio incisivo: “Pensavate che l’inverno fosse finito? Ripensateci!“.

Un punto critico per la viabilità sarà il George Washington Memorial Parkway, una stretta arteria che si snoda attraverso i boschi lungo il fiume Potomac nel Nord della Virginia. Storicamente, questa strada è stata un punto nevralgico per veicoli abbandonati durante le tempeste invernali, complicando il lavoro degli spazzaneve e dei mezzi di emergenza.

Una seconda tempesta in arrivo

Mentre la tempesta attuale si sposta verso la costa orientale, un secondo sistema perturbato è previsto per mercoledì, con forti nevicate dal Kansas e dal Missouri fino ai Grandi Laghi. Questo evento potrebbe aggravare ulteriormente la situazione nei territori già colpiti.

Ondata di freddo artico

Oltre alla tempesta, una massa d’aria artica sta causando temperature estremamente rigide, con minime che hanno raggiunto i -36°C a Butte, Montana.

