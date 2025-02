Tempesta negli USA: neve e ghiaccio paralizzano Virginia e Carolina del Nord

MeteoWeb

Negli ultimi giorni una violenta tempesta invernale ha colpito diverse aree degli USA, causando disagi significativi e mettendo a dura prova la popolazione. Gli Stati della Virginia e della Carolina del Nord sono stati particolarmente colpiti da intense nevicate e dal rischio di accumuli di ghiaccio, con gravi conseguenze per la viabilità e la sicurezza pubblica.

Una tempesta eccezionale

Il sistema meteorologico, dopo aver attraversato il Midwest, si è esteso alle valli del Tennessee e dell’Ohio, fino a raggiungere la costa atlantica. In alcune aree della Virginia, le nevicate hanno raggiunto i 25 cm, con tassi di accumulo di circa 5 cm all’ora. Il meteorologo Alec Butner ha sottolineato che, sebbene il record storico di 47,2 cm registrato a Norfolk nel 1892 non sia stato raggiunto, l’attuale quantità di neve è comunque rara per la regione.

Le autorità hanno lanciato appelli alla prudenza, esortando i cittadini a evitare gli spostamenti non essenziali. Solo nella giornata di mercoledì, la polizia della Virginia ha segnalato 275 incidenti stradali, inclusi 24 con feriti, e alcune tratte delle autostrade I-95 e I-85 sono state temporaneamente chiuse. Anche il traffico aereo ha subito pesanti disagi, con oltre 5.600 voli cancellati o ritardati, di cui più di 400 all’aeroporto internazionale di Charlotte Douglas, in Carolina del Nord.

Impatti

L’ondata di maltempo ha colto impreparati molti cittadini. A Norfolk, in Virginia, le scuole e numerose attività commerciali sono rimaste chiuse, mentre la storica base navale ha ridotto le operazioni. La città, solitamente caratterizzata da inverni miti, ha vissuto momenti di surreale silenzio, con strade quasi deserte e persone impegnate a fare scorte nei supermercati.

Nel frattempo, la Carolina del Nord ha dovuto affrontare non solo la neve, ma anche il rischio di gravi accumuli di ghiaccio, con strati fino a 1,3 cm nelle città di Greenville e Goldsboro. Secondo il direttore della gestione emergenze dello Stato, Will Ray, tale fenomeno potrebbe provocare la caduta di rami e interruzioni nella rete elettrica. Oltre 1.200 addetti erano già al lavoro per sgomberare le strade e ripristinare i servizi essenziali.

Un’ondata di freddo estremo

Mentre la costa orientale affronta neve e ghiaccio, un’ondata di freddo eccezionale si è abbattuta sugli Stati centrali, con temperature che hanno toccato livelli record. In Nord Dakota, Hettinger ha registrato -45°C, mentre a Denver il termometro è sceso a -21°C, battendo un primato di 19 anni. Anche il Texas è stato colpito, con la città di San Antonio che ha registrato temperature percepite di -19°C.

Le condizioni meteo estreme hanno avuto conseguenze devastanti, soprattutto nelle aree già colpite da recenti calamità. In Kentucky, dove erano ancora in corso le operazioni di soccorso dopo le inondazioni del fine settimana, si sono registrate almeno 14 vittime a causa del maltempo. Anche la Virginia Occidentale ha subito perdite umane e danni alle infrastrutture.

Previsioni

Le previsioni per i prossimi giorni indicano un possibile ulteriore peggioramento, con nuove precipitazioni nevose e temperature ancora sotto lo zero in vaste aree del Paese.

Se per alcuni questa nevicata rappresenta un evento eccezionale, per chi proviene da zone abituate a forti tempeste invernali, come Buffalo, New York, si tratta solo di “qualche cm di neve”. Tuttavia, per le aree meno avvezze a tali condizioni, la tempesta attuale ha dimostrato quanto il meteo possa essere a volte imprevedibile e impattante.

