Tempeste di vento in Russia: i danni sotto gli “occhi” dei satelliti | FOTO

MeteoWeb

Nel periodo 2023-2024, la Russia ha registrato quasi 1.500 casi di danni causati da tempeste di vento che hanno colpito oltre 25.000 ettari di foreste, un’area pari a quella di grandi città. Grazie alla piattaforma geospaziale “Terra Digitale” e ai dati satellitari aggiornati, gli esperti di “TERRA TECH” (una filiale di Roscosmos) hanno condotto un’indagine approfondita su questo fenomeno, classificando le regioni russe in base all’entità dei danni.

Le immagini satellitari rivelano le aree più colpite dalle tempeste, utilizzando algoritmi basati su reti neurali per una classificazione dettagliata. I dati hanno permesso di identificare le regioni più vulnerabili, dove le foreste hanno subito i danni maggiori a causa dei forti venti. Tra i territori più danneggiati figurano il Krasnoyarsk e l’Oblast di Tomsk, con danni rispettivamente per 5.602,75 e 5.032,99 ettari. Altre aree colpite includono le regioni di Kostroma e Kirov, con danni di 3.513,49 ettari e 2.754,89 ettari. In particolare, il caso più grave è stato registrato al confine tra queste regioni, con un’area di 3,9 ettari devastata.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.