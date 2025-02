Tensioni diplomatiche: la critica sulla supervisione dell’accordo con la Cina

MeteoWeb

Il primo ministro delle Isole Cook, Mark Brown, ha detto a RNZ Pacific che la Nuova Zelanda sta chiedendo troppa supervisione sul suo accordo con la Cina, che dovrebbe essere firmato a Pechino la prossima settimana. Brown si recherà in Cina dal 10 al 14 febbraio per firmare il “Piano d’azione congiunto per un partenariato strategico globale”. Le Isole Cook operano in libera associazione con la Nuova Zelanda. Significa che la nazione insulare conduce i propri affari, ma Aotearoa ha bisogno di assistenza quando si tratta di affari esteri, disastri e difesa. La Nuova Zelanda chiede ulteriori consultazioni su ciò che è contenuto nell’accordo con la Cina, temendo che l’accordo sia simile a quello del 2023 tra Cina e Isole Salomone e si concentri sulla sicurezza.

