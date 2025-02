La “Teoria Marziana di vita passata”: i 6 punti chiave secondo l’A.R.I.A.

MeteoWeb

“La “Teoria Marziana di vita passata” è un’ipotesi che suggerisce che Marte, il quarto pianeta del Sistema Solare, potrebbe aver ospitato forme di vita in un lontano passato. Questa teoria si basa su diverse prove scientifiche e osservazioni che indicano che Marte potrebbe aver avuto condizioni più favorevoli alla vita miliardi di anni fa”. E’ quanto si legge in una nota dell’Associazione Ricerca Italiana Aliena (A.R.I.A.)

Ecco alcuni punti chiave di questa teoria:

Presenza di acqua liquida in passato. Le osservazioni geologiche di Marte, come letti di fiumi secchi, delta fluviali e minerali che si formano in presenza di acqua (ad esempio argille e solfati), suggeriscono che il pianeta avesse un tempo acqua liquida in superficie. Si ritiene che Marte abbia avuto un’atmosfera più densa e temperature più miti, che avrebbero permesso all’acqua di esistere in forma liquida.

Condizioni climatiche più favorevoli. Milioni o miliardi di anni fa, Marte potrebbe aver avuto un clima più simile a quello della Terra, con laghi, fiumi e forse anche un oceano nell’emisfero settentrionale. L’asse di rotazione di Marte potrebbe aver subito variazioni nel tempo, portando a periodi di clima più stabile.

Possibili tracce di vita microbica. Alcuni scienziati hanno ipotizzato che, se la vita fosse esistita su Marte, potrebbe essere stata di natura microbica, simile ai batteri estremofili presenti sulla Terra. Il meteorite marziano ALH84001, trovato in Antartide nel 1984, ha sollevato controversie perché alcuni ricercatori hanno suggerito che contenga strutture che potrebbero essere fossili di microrganismi marziani. Tuttavia, questa interpretazione è ancora dibattuta.

Missioni spaziali e ricerca di vita. Le missioni spaziali su Marte, come quelle dei rover Curiosity e Perseverance della NASA, hanno cercato prove di vita passata, analizzando rocce e terreno per tracce di composti organici o altre firme biologiche. Il rover Perseverance, in particolare, sta raccogliendo campioni che potrebbero essere riportati sulla Terra in futuro per analisi più approfondite.

Estinzione della vita marziana. Se la vita fosse esistita su Marte, potrebbe essere scomparsa a causa di cambiamenti climatici drastici, come la perdita dell’atmosfera e il raffreddamento del pianeta, che hanno trasformato Marte nel deserto freddo e arido che conosciamo oggi.

Implicazioni per la ricerca della vita extraterrestre. La possibilità che Marte abbia ospitato vita in passato ha implicazioni profonde per la nostra comprensione della vita nell’universo. Se la vita fosse esistita su due pianeti nello stesso sistema solare, aumenterebbe la probabilità che la vita sia comune altrove.

In sintesi, la Teoria Marziana di vita passata è un’ipotesi affascinante supportata da prove scientifiche, ma non ancora confermata. La continua esplorazione di Marte potrebbe fornire risposte definitive nei prossimi decenni. L’associazione A.R.I.A., guidata dal suo presidente e fondatore, l’ufologo Angelo Maggioni, ha recentemente condiviso nuove immagini che sollevano interrogativi sulla passata natura di Marte. In passato, l’associazione aveva già espresso dubbi su un’immagine marziana che sembra raffigurare una “statua” e un presunto condotto. Ora, A.R.I.A. presenta un’ulteriore immagine che suggerirebbe la presenza di un tubo affiorante dal suolo marziano. Maggioni ipotizza che questo potrebbe trattarsi di un tronco d’albero fossilizzato”, continua la nota.

Secondo Maggioni, “Marte potrebbe essere stato un tempo un pianeta simile alla Terra, dotato di acqua corrente, laghi e fiumi, e probabilmente sede di forme di vita primordiali. Il crollo del campo magnetico del pianeta avrebbe poi portato alle condizioni inospitali che conosciamo oggi. Un’altra immagine sembra mostrare la presenza fossile di un Crinoide, una creatura marina conosciuta anche come stella piumata. Le immagini provengono dai rover Opportunity e Curiosity. Maggioni spiega che, al di là di alcuni aspetti che potrebbero essere dovuti alla pareidolia, alcuni di questi scatti meriterebbero approfondimenti e riflessioni su come poteva essere Marte un tempo”.

