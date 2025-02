Terra di fuoco e terremoti: Santorini in bilico tra incertezza e misure di sicurezza

MeteoWeb

Santorini, una delle isole più celebri della Grecia, sta vivendo una situazione di crescente preoccupazione a causa di una serie di terremoti che hanno scosso l’area, sollevando timori per la sicurezza dei residenti e dei turisti. Le scosse, che hanno avuto magnitudo tra 3 e 4.9, sono state registrate a partire dal 24 gennaio e si sono intensificate nel corso del weekend, causando non solo allarmi, ma anche la mobilitazione delle autorità locali.

L’isola di Santorini in allerta

Santorini, famosa per i suoi pittoreschi villaggi bianchi e le chiese con cupole blu, è un’isola vulcanica situata all’interno di una caldera, un cratere sottomarino creato da un’antica eruzione esplosiva. Quest’area è nota per la sua intensa attività sismica, che fa parte dell’Arco Vulcanico Ellenico, una zona altamente sismica che attraversa il Sud della Grecia e le isole Cicladi. Sebbene i terremoti siano una presenza costante nella vita dei greci, la frequenza e l’intensità delle scosse attuali sono piuttosto inusuali, in quanto non sono precedute da un grande evento sismico, come spiegato dai sismologi.

Le scosse hanno coinvolto non solo Santorini, ma anche l’isola vicina di Amorgos, su una faglia che si estende per circa 120 km, ma che finora ha attivato solo una sezione tra le 2 isole. Sebbene gli epicentri siano stati localizzati sotto il fondale marino, una condizione che minimizza i danni rispetto a terremoti terrestri, le autorità non escludono la possibilità di un terremoto di grande intensità.

Misure di sicurezza e preparativi

Le autorità greche hanno adottato misure precauzionali per proteggere la popolazione. Sono stati inviati soccorritori con un cane da ricerca, droni e tende, organizzando una base logistica vicino all’ospedale principale dell’isola. Inoltre, sono stati inviati messaggi di allerta alle persone per chiedere di evitare le aree a rischio frane e per scoraggiare assembramenti in ambienti chiusi. Gli abitanti sono stati esortati a verificare le vie di fuga, a rimanere lontani dalle scogliere e a svuotare le piscine per ridurre i danni strutturali in caso di scosse più forti.

Le scuole sono rimaste chiuse non solo a Santorini, ma anche nelle isole di Anafi, Amorgos e Ios, come misura precauzionale. Il governo ha anche vietato l’accesso a determinate aree costiere, mentre le abitazioni più vecchie sono state dichiarate a rischio. Nonostante l’intensificarsi delle scosse, finora non sono stati registrati danni significativi o feriti gravi, sebbene si siano verificati alcuni piccoli smottamenti rocciosi.

Terremoti e attività vulcanica

A preoccupare ulteriormente sono le possibili implicazioni legate all’attività vulcanica di Santorini. Recentemente, i sensori hanno rilevato una leggera attività sismico-vulcanica all’interno della caldera, ma gli esperti hanno chiarito che non vi è alcuna correlazione tra i terremoti e l’attività del vulcano. Il vulcano di Santorini, insieme al vicino vulcano sommerso Kolumbo, è considerato ancora attivo, ma la sua ultima eruzione significativa risale al 1950.

La storia vulcanica dell’isola è segnata da uno degli eventi eruttivi più catastrofici della storia umana: l’eruzione minoica, avvenuta circa nel 1600 a.C., che distrusse gran parte dell’isola e si ritiene abbia contribuito al declino della civiltà minoica. Tuttavia, i sismologi affermano che, sebbene il vulcano sia potenzialmente in grado di produrre enormi esplosioni, l’eventualità di un’altra grande eruzione è remota, con un intervallo di circa 20mila anni tra un’esplosione e l’altra.

L’incognita del futuro

La comunità scientifica è ancora divisa su cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni o mesi. Sebbene molti esperti non prevedano una grande eruzione o un terremoto catastrofico, l’incertezza rimane alta. “Non esistono tecnologie affidabili in grado di prevedere cosa accadrà in futuro”, ha dichiarato il prof. Costas Papazachos, geofisico dell’Università di Salonicco. Nonostante l’incertezza, le autorità continuano a monitorare attentamente la situazione, pronti ad intervenire in caso di necessità.

Santorini, l’isola forgiata dal fuoco della Terra

Santorini è una delle principali destinazioni turistiche della Grecia, attirando milioni di visitatori ogni anno per la sua bellezza naturale e i suoi panorami mozzafiato. La sua geografia e la sua storia geologica la rendono però anche una zona ad alto rischio, dove il pericolo di terremoti e eruzioni è sempre presente. L’isola, che è stata forgiata dal fuoco della Terra, continua a essere testimone di fenomeni naturali straordinari, ma la capacità delle autorità greche di affrontare queste emergenze è un fattore rassicurante per la popolazione e i turisti.

