La Terra dallo Spazio: le Alpi svizzere innevate

MeteoWeb

Le catene montuose e le valli delle Alpi svizzere risaltano in un’immagine catturata dalla missione Copernicus Sentinel-2 nel dicembre 2024, e pubblicata ieri dall’ESA. Estendendosi per circa 1200 km, le Alpi occupano un’area di circa 200mila km quadrati e ospitano circa 20 milioni di persone. L’immagine mostra le Alpi Bernesi, che costituiscono la parte centrale delle Alpi svizzere.

Nell’immagine, la luce del sole proviene da Sud/Est, illuminando le montagne innevate e creando ombre spesse sui pendii settentrionali. Queste ombre attraverso l’immagine possono giocare brutti scherzi, poiché possono essere facilmente interpretate erroneamente come specchi d’acqua.

Il più grande specchio d’acqua visibile nell’immagine è la parte orientale del lago di Thun, che appare in blu scuro in alto a sinistra. Proprio accanto all’angolo orientale del lago si trova la città di Interlaken, situata tra i laghi di Thun e Brienz. Interlaken è parzialmente coperta da nubi basse intrappolate nel fondovalle, mentre il lago di Brienz, a Ovest, è completamente coperto.

Vicino al centro dell’immagine possiamo vedere il ghiacciaio dell’Aletsch, il più grande delle Alpi, che si estende per circa 23 km e copre un’area di circa 80 km quadrati. Tipico ghiacciaio di valle, l’Aletsch ha origine in una vasta area pianeggiante di neve e ghiaccio in alto sulle montagne chiamata Concordia, dove convergono tre ghiacciai più piccoli. Le 3 famose montagne svizzere Eiger, Mönch e Jungfrau si ergono a Nord di Concordia. Il ghiacciaio dell’Aletsch si estende a Sud e la sua acqua di disgelo crea il fiume Massa nella valle sottostante.

I ghiacciai di questa regione stanno mostrando un ritiro a lungo termine a causa del cambiamento climatico, il che comporta maggiori rischi per le comunità, come inondazioni e frane, sottolinea l’ESA. L’Aletsch e le montagne circostanti fanno parte dell’area protetta Jungfrau-Aletsch, patrimonio dell’umanità UNESCO, che ospita un’ampia diversità di ecosistemi ed è di fondamentale importanza per la ricerca scientifica in geologia, geomorfologia, cambiamenti climatici, biologia e fisica atmosferica.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.