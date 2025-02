La Terra vista dallo Spazio: gli scatti mozzafiato dalla ISS | FOTO

MeteoWeb

Roscosmos ha pubblicato foto mozzafiato della Terra, scattate dall’orbita dal cosmonauta Alexander Gorbunov, attualmente a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Il blu profondo del nostro pianeta, catturato nelle immagini, appare ipnotico e affascinante. Questi scatti, realizzati dallo Spazio, mostrano la bellezza incontaminata della Terra, ricordandoci quanto sia preziosa.

La Stazione Spaziale Internazionale (ISS) è un laboratorio orbitante a circa 400 km dalla Terra, con una velocità di 28mila km/h. Frutto della collaborazione tra NASA, Roscosmos, ESA, JAXA e CSA, è abitata ininterrottamente dal 2000. Fornisce un ambiente a microgravità per esperimenti su biologia, fisica e medicina spaziale, cruciali per future missioni interplanetarie. È composta da moduli pressurizzati per gli astronauti, pannelli solari per l’energia e sistemi di supporto vitale.

