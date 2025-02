Terrapower di Bill Gates: via libera in Wyoming al reattore nucleare al sodio

MeteoWeb

Il Wyoming ha appena raggiunto una pietra miliare nell’energia nucleare avanzata. Il Consiglio per l’Industria e l’Installazione del Wyoming ha concesso a TerraPower, la compagnia fondata da Bill Gates, il permesso per costruire la sua centrale nucleare Natrium nei pressi di Kemmerer. Questo permesso rappresenta il primo via libera statale per un progetto nucleare commerciale di nuova generazione negli Stati Uniti, segnando un passo importante nel panorama energetico mondiale.

La centrale Natrium si distinguerà per l’uso di un design innovativo, con un reattore che sfrutta il sodio liquido per il raffreddamento, una caratteristica che lo differenzia dai tradizionali reattori nucleari. La centrale sarà in grado di generare una potenza continua di 345 megawatt, sufficiente a soddisfare il fabbisogno di circa 250.000 abitazioni, con la capacità di aumentare la potenza a 500 megawatt per brevi periodi. Questo progetto ambizioso dovrebbe entrare in funzione nel 2030, contribuendo significativamente alla transizione energetica degli Stati Uniti.

TerraPower ha scelto il sito di Kemmerer dopo aver analizzato diverse opzioni nel Wyoming, puntando sulla vicinanza a una centrale a carbone in dismissione, che offre infrastrutture già esistenti e una forza lavoro locale esperta. La costruzione del progetto, che avverrà in fasi, inizierà con la realizzazione di un centro di test per il sodio liquido, con il coinvolgimento di circa 1.600 lavoratori nel 2028.

Il progetto è supportato dal Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, che contribuirà con circa 2 miliardi di dollari dei 4 miliardi complessivi. Se il progetto avrà successo, TerraPower prevede di espandere l’uso dei reattori Natrium in tutto il mondo, con ulteriori impianti previsti anche in Wyoming.

