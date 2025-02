Terre rare: USA e Ucraina “molto vicini” all’accordo

MeteoWeb

Stati Uniti e Ucraina sono “molto vicini” alla sigla dell’accordo per lo sfruttamento dei giacimenti di minerali critici e terre rare di Kiev: è quanto ha affermato Donald Trump alla Casa Bianca, a margine della cerimonia di giuramento di Howard Lutnick a segretario al Commercio. “È un grosso accordo” e “riavremo i nostri soldi indietro“, ha detto il presidente, aggiungendo che l’accordo “avrebbe dovuto essere firmato da Biden“.

A confermare che un accordo sulle terre rare tra Ucraina e Stati Uniti sarà firmato “a breve” anche le parole del consigliere per la Sicurezza nazionale, Michael Waltz, nel suo intervento alla Conferenza dei conservatori a Washington, dopo che nei giorni scorsi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva rifiutato di firmarlo. “Il punto è questo – ha affermato – Il presidente Zelensky firmerà l’accordo e lo vedrete nel breve termine. E questo è un bene per l’Ucraina. Cosa c’è di meglio per l’Ucraina di una partnership economica con gli Stati Uniti?”.

