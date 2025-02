Terremoti, Musumeci: 42 interventi di prevenzione nelle isole minori marine

MeteoWeb

Sono complessivamente 42 gli interventi per la prevenzione strutturale del rischio sismico nelle isole minori marine che saranno effettuati dal governo: è quanto ha reso noto il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci. Gli interventi coinvolgeranno 19 isole, per un costo complessivo di 70 milioni di euro, a totale carico dello Stato. In particolare, 31 progetti interessano l’adeguamento di edifici pubblici e 11 per ammodernare le infrastrutture portuali e realizzare elisuperfici adibite al soccorso e all’emergenza.

“Un intervento così massiccio per la prevenzione strutturale antisismica non ha precedenti a favore di realtà, come le isole minori marine, tenute sempre fuori da ogni serio progetto di messa in sicurezza del territorio“, ha affermato Musumeci. “Un plauso va al dipartimento Casa Italia che, in collaborazione col dipartimento Protezione civile, ha appena conclusa la seconda fase della procedura per l’erogazione dei finanziamenti, a fronte di 44 interventi inseriti in graduatoria dopo l’avviso pubblicato lo scorso anno“. “Il medesimo dipartimento procederà, dopo la verifica dei requisiti di accesso, alla stipula dei disciplinari di finanziamento con gli enti assegnatari” ha concluso Musumeci.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.