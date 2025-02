Terremoti senza sosta a Santorini: esodo di migliaia di persone tra scosse e paura di tsunami

MeteoWeb

Negli ultimi giorni, la celebre isola greca di Santorini è stata colpita da un’intensa attività sismica, con centinaia di terremoti registrati tra l’isola e la vicina Amorgos. Il sisma più forte, magnitudo 5.2, è stato registrato alle 21:09 ora locale di ieri, ad una profondità di 5 km. Sebbene non siano stati segnalati danni strutturali significativi, la situazione rimane tesa e imprevedibile.

Terremoti a Santorini, esodo dalla perla delle Cicladi

La paura ha spinto più di 11mila persone a lasciare l’isola, con circa 7mila partenze via mare e 4mila via aereo. Questo esodo è stato facilitato dall’aumento di traghetti e voli commerciali, nonostante le avverse condizioni meteorologiche che hanno reso difficoltoso il traffico marittimo.

Attualmente, Santorini si trova in bassa stagione turistica, il che significa che la maggior parte delle persone “in fuga” sono residenti e lavoratori locali. Tuttavia, la chiusura delle scuole e il divieto di eventi pubblici hanno contribuito ad aumentare l’ansia tra gli abitanti.

Le misure di sicurezza

Le autorità greche hanno adottato misure precauzionali per affrontare la crisi. Il ministro della Protezione Civile, Vassilis Kikilias, ha annunciato l’invio di unità specializzate nei soccorsi in caso di disastri naturali, compresi team cinofili e centri operativi mobili. Sono stati inoltre mobilitati elicotteri e navi della Guardia Costiera per eventuali evacuazioni di emergenza.

Un’altra misura chiave è stata l’implementazione di una piattaforma digitale, mysafetyplan.gov.gr, che fornisce mappe delle aree designate come punti sicuri in caso di emergenza. Inoltre, i principali operatori di telecomunicazioni hanno inviato generatori e unità mobili per garantire la connettività.

Santorini, una situazione geologica complessa

Gli esperti di geofisica stanno monitorando attentamente la situazione. Sebbene Santorini si trovi sull’Arco Vulcanico Ellenico, le autorità hanno sottolineato che l’attuale attività sismica è legata a movimenti tettonici e non a fenomeni vulcanici. La caldera sommersa dell’isola ha mostrato segni di lieve attività, ma gli scienziati ritengono che non vi sia un pericolo imminente di eruzione.

I terremoti sono il risultato del movimento delle placche tettoniche, che possono accumulare tensione per anni prima di rilasciarla sotto forma di scosse sismiche. Il fenomeno osservato tra Santorini e Amorgos è uno sciame sismico, ovvero una serie di scosse di magnitudo simile distribuite nel tempo. Gli esperti non possono escludere la possibilità di un terremoto più forte, ma non esistono strumenti scientifici in grado di prevederne con certezza l’evoluzione.

Rischio tsunami

Un altro timore riguarda il rischio tsunami. Sebbene le scosse si siano verificate sotto il fondale marino, riducendo il potenziale distruttivo sulla terraferma, un sisma di maggiore intensità potrebbe generare onde anomale. Per questo motivo, le autorità hanno vietato l’accesso alle zone costiere più a rischio, tra cui i porti di Amoudi, Armeni, Korfos e il Porto Vecchio di Fira.

La popolazione locale è divisa tra coloro che hanno deciso di lasciare l’isola e coloro che preferiscono rimanere. I residenti più anziani, abituati ai terremoti, hanno manifestato una maggiore resistenza, mentre molte famiglie hanno scelto di trasferirsi temporaneamente sulla terraferma.

Le prospettive future

Il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, ha dichiarato che la situazione viene monitorata attentamente e ha invitato la popolazione a mantenere la calma e a collaborare con le autorità. Gli scienziati sono cautamente ottimisti e ritengono che lo sciame sismico possa proseguire senza portare a un evento catastrofico.

Nel frattempo, le istituzioni accademiche e i centri di ricerca continuano a raccogliere dati per comprendere meglio il fenomeno e migliorare i protocolli di sicurezza. La lezione principale da questa crisi è che la prevenzione e la preparazione sono essenziali in aree ad alto rischio sismico.

Santorini, con la sua storia millenaria legata a fenomeni geologici estremi, sta affrontando una nuova sfida. Resta da vedere se il “respiro della Terra” continuerà a scuotere l’isola o se, come sperano gli esperti, le scosse andranno gradualmente attenuandosi.

