Terremoti Santorini, esperto: “l’attività sismica proseguirà per settimane”

Il prof. Efthymios Lekkas, a capo dell’Organizzazione per la pianificazione e la protezione dai terremoti, ha avvertito che si prevede che l’attività sismica a Santorini continuerà per un periodo prolungato. “Sarà una sequenza prolungata che durerà diverse settimane, forse anche alcuni mesi. Questo tipo di attività sismica non si placa facilmente“, ha spiegato in un’intervista all’emittente pubblica ERTNews.

“Stiamo affrontando un fenomeno unico in una regione unica. Il rischio non è stato eliminato, così come il rischio non è mai pari a zero in nessuna parte della Grecia“, ha aggiunto. Anche se resta aperta la possibilità di un terremoto di magnitudo 6.0, ha affermato che la probabilità è notevolmente bassa.

Nel frattempo, da sabato mattina, un team del Dipartimento di Geologia presso la National and Kapodistrian University of Athens (EKPA), guidato dal professor Manolis Vasilakis, è di stanza a Santorini. La loro missione è valutare il potenziale peggioramento delle aree soggette a frane sull’isola. Utilizzando una tecnologia avanzata di telerilevamento a corto raggio, il team sta mappando le aree ad alto rischio in cui le frane, già frequenti a Santorini, potrebbero aggravarsi.

