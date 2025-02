Proseguono i terremoti al largo di Santorini: “fenomeno intenso”, il premier invita alla calma

MeteoWeb

Le scuole sono state chiuse e squadre di emergenza sono state dispiegate sull’isola vulcanica di Santorini dopo un improvviso aumento dell’attività sismica, che ha sollevato timori per un potenziale terremoto di grande intensità. Diverse le scosse di terremoto superiori a magnitudo 4 registrate nelle scorse ore. Le precauzioni si estendono anche alle isole vicine del Mar Egeo, tra cui Amorgos, Anafi e Ios, mete turistiche molto frequentate, dove più di 200 terremoti sottomarini sono stati registrati negli ultimi 3 giorni.

“Un fenomeno geologico intenso”

“Abbiamo un fenomeno geologico molto intenso da gestire“, ha dichiarato il Primo Ministro greco Kyriakos Mitsotakis da Bruxelles, invitando la popolazione a mantenere la calma e seguire le istruzioni della Protezione Civile. Le autorità hanno emesso avvisi tramite telefoni cellulari, avvertendo del rischio di frane, mentre diversi terremoti hanno fatto tremare l’isola, con magnitudo superiori a 4.5.

L’accesso a diverse aree costiere, tra cui il vecchio porto di Santorini, è stato vietato per motivi di sicurezza. “Queste misure sono precauzionali, e le autorità rimarranno vigili“, ha affermato il Ministro della Protezione Civile, Vasilis Kikilias, sottolineando l’importanza di seguire le raccomandazioni per minimizzare i rischi.

Un aumento preoccupante dei terremoti

Gli esperti sismologi greci affermano che le scosse non sono direttamente collegate all’attività vulcanica di Santorini, ma riconoscono che il pattern attuale di attività sismica è motivo di preoccupazione. Durante il fine settimana e lunedì, funzionari governativi e scienziati si sono riuniti per valutare la situazione e definire ulteriori misure di sicurezza.

La frequenza dei terremoti ha allarmato residenti e turisti. “Non ho mai sentito nulla di simile con una tale frequenza. Una scossa ogni 10 o 20 minuti. Tutti sono in ansia, anche se cerchiamo di nasconderlo per non creare panico“, ha detto Michalis Gerontakis, direttore dell’Orchestra Filarmonica di Santorini.

Evacuazioni e misure di sicurezza

Le autorità hanno raccomandato di evitare grandi assembramenti al chiuso e zone soggette a frane. Gli hotel sono stati invitati a svuotare le piscine per ridurre i danni strutturali in caso di terremoto. Intanto, i soccorritori dei vigili del fuoco hanno allestito una zona di emergenza con tende gialle vicino all’ospedale principale dell’isola.

Alcuni residenti e lavoratori hanno cercato di lasciare l’isola acquistando biglietti per traghetti o voli. “Abbiamo avuto terremoti prima, ma mai niente di simile. Questa volta sembra diverso“, ha dichiarato Nadia Benomar, guida turistica marocchina residente a Santorini da 19 anni. Ha deciso di partire temporaneamente per l’isola di Naxos.

Tuttavia, non tutti hanno scelto di andarsene. “Non ho paura, anche se molte persone stanno lasciando l’isola“, ha detto Yiannis Fragiadakis, un lavoratore di ristorante.

Santorini, un’isola ad alto rischio sismico

Santorini è una delle destinazioni turistiche più rinomate al mondo, con oltre 3 milioni di visitatori all’anno. L’isola ha una storia geologica drammatica: la sua attuale forma a mezzaluna è il risultato di un’eruzione vulcanica devastante avvenuta intorno al 1620 a.C., una delle più potenti nella storia umana. Questa eruzione distrusse gran parte dell’isola e si ritiene abbia contribuito al declino della civiltà minoica.

Sebbene Santorini rimanga un vulcano attivo, la sua ultima eruzione significativa risale al 1950. Tuttavia, il noto sismologo greco Gerasimos Papadopoulos ha avvertito che l’attuale sequenza di terremoti potrebbe essere il preludio di un evento più grande. “Tutti gli scenari restano aperti“, ha scritto in un post online. “Il numero di scosse sta aumentando, le magnitudo stanno crescendo e gli epicentri si stanno spostando verso Nord/Est. Anche se sono terremoti di natura tettonica, non vulcanica, il livello di rischio è aumentato“.

Preparativi per un’eventuale emergenza

Nel centro di Fira, la principale città di Santorini, le autorità hanno designato punti di raccolta per i residenti in caso di evacuazione. Tuttavia, il sindaco Nikos Zorzos ha sottolineato la natura preventiva di queste misure. “Dobbiamo essere preparati, ma ciò non significa che qualcosa di grave accadrà sicuramente“, ha affermato durante un briefing.

La situazione a Santorini rimane incerta, con scienziati e autorità che monitorano attentamente l’evolversi dell’attività sismica. Nel frattempo, residenti e turisti oscillano tra preoccupazione e speranza, aspettando di capire se l’isola tornerà presto alla normalità o se un evento più significativo è all’orizzonte.

