Terremoti, sciame sismico a Siena: nuova scossa di magnitudo 3.2 | DATI e MAPPE

Un’altra scossa di terremoto è stata avvertita dalla popolazione in modo netto – magnitudo 3.2 alle ore 20.29 a una profondità di 4 km – nel prosieguo dello sciame sismico che stasera sta interessando la provincia di Siena a sud del capoluogo, nel comune di Monteroni d’Arbia. La scossa è stata in una zona collinare di campagna aperta con pochi abitanti, fra la statale Cassia in direzione delle Crete Senesi, in un punto quasi mediano fra i paesi di Isola d’Arbia, Ponte a Tressa e Taverne d’Arbia. Lo sciame è in un’area a meno di 10 km da Siena.

