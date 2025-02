Terremoti Siena, sciame sismico: nessun danno nelle scuole

MeteoWeb

A seguito dello sciame sismico, il Comune di Siena ha effettuato le verifiche sulle strutture scolastiche del territorio. “Dai sopralluoghi effettuati – ha spiegato il sindaco di Siena, Nicoletta Fabio – è emersa l’assenza di criticità e di danni negli immobili che ospitano le scuole nel territorio del Comune di Siena. Lo sciame sismico avvertito anche a Siena non ha, inoltre, fatto registrare alcuna problematica a cose e persone e non ci sono arrivate particolari segnalazioni. Ci auguriamo che fin dalle prossime ore tutto possa tornare alla normalità“.

“La sospensione dell’attività didattica, che speriamo possa riprendere regolarmente da domani – ha concluso il sindaco – si è resa necessaria per permettere ai tecnici l’effettuazione delle opportune verifiche sulle strutture, come crediamo sia opportuno dopo un evento sismico che per fortuna è stato di entità limitata, pur creando legittimi timori nella popolazione. Capiamo i disagi che questa mattina sono stati affrontati dalle famiglie per la mancanza dell’attività, ma al primo posto dobbiamo sempre mettere la sicurezza degli alunni. Ringrazio i tecnici comunali e il personale scolastico che questa mattina hanno effettuato tutti i sopralluoghi del caso“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.