Scossa di terremoto avvertita nella notte in Calabria, nella provincia di Reggio Calabria. L’INGV segnala un sisma magnitudo ML 3.3 avvenuto a 9 km Nord da Roccaforte del Greco (RC), 12 km da Santo Stefano in Aspromonte e 24 km da Reggio di Calabria. Il sisma è stato registrato alle 02:06 ad una profondità di 43 km. Non si segnalano al momento danni a persone o cose.

