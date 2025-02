MeteoWeb

Terremoto avvertito nella notte in Valle d’Aosta: l’INGV riporta un sisma magnitudo 2.8 registrato alle 00:51. Il sisma è stato localizzato a 8 km di profondità, con epicentro tra Quart, Oyace e Nus. La scossa, oltre che nelle aree più vicine all’epicentro, è stata avvertita anche in altri Comuni valdostani, a partire da Aosta e dalla sua cintura. Non risultano danni a persone o cose.

