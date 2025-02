Terremoto avvertito in Campania, epicentro nel Napoletano | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Una scossa di terremoto è stata avvertita questa mattina in Campania. L’INGV ha registrato un sisma magnitudo 2.5 alle 06:40 con epicentro a 1 km Nord/Ovest da Striano (Napoli). L’ipocentro è stato localizzato a circa 15 km di profondità. La scossa è stata avvertita nell’area del Vesuviano e nel Nolano, ed anche in alcuni Comuni vicini della provincia di Salerno, come San Valentino Torio e Sarno. Non si segnalano danni a persone o cose.

