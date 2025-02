Terremoto Campania: epicentro a Roccadaspide | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Una scossa di terremoto è stata registrata alle 18:51 di oggi, martedì 4 febbraio, in Campania. I sismografi hanno rilevato un sisma di magnitudo 3.6 con epicentro a Roccadaspide, in provincia di Salerno. La scossa è avvenuta a grande profondità, ben 336km, attutendo in maniera significativa gli effetti in superficie. Non risultano danni a persone o cose.

