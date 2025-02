Terremoto Campi Flegrei: un’altra scossa di magnitudo 3.0 | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Un’altra scossa di terremoto ha colpito l’area dei Campi Flegrei, alle ore 23.46. Secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’evento sismico ha avuto una magnitudo di 3.0 ed è avvenuto a una profondità di 2.3 km. Questo evento si inserisce in un periodo di intensa attività sismica nella zona. Nel corso della giornata, un’altra scossa più forte, di magnitudo 3.9, era stata registrata alle 15:30, a una profondità di 2,5 km. Il sisma era stato avvertito chiaramente anche a Napoli e in diversi comuni limitrofi, causando momenti di paura tra la popolazione. Molti cittadini sono scesi in strada per timore di ulteriori scosse.

