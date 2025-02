Terremoto Campi Flegrei, informativa a Napoli: la situazione bradisismo e il rischio eruzione

MeteoWeb

Un terremoto di magnitudo 5.1 nell’area dei Campi Flegrei “è un caso improbabilissimo in cui si rompono contemporaneamente tutte le faglie su un’area molto estesa. È un evento che in questa fase sembra vicino all’impossibilità”. Così Edoardo Cosenza, assessore alle Infrastrutture e mobilità del Comune di Napoli, che oggi nel corso della seduta del Consiglio comunale di Napoli ha reso un’informativa all’aula sull’attuale situazione in seguito allo sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei.

“La natura del problema – ha spiegato Cosenza – è la degassificazione della massa di magma, che è ferma, ma il gas sale e spinge, ed è la genesi del bradisismo, fenomeno che esiste da molte migliaia di anni. Si sono avuti di recente due terremoti in poche ore e in punti diversi, quindi si sono sommate le repliche di due eventi diversi generando più psicosi del solito. Ma i danni continuano ad esser limitati. Il peggio che potrebbe accadere nello scenario attuale è che si rompa la faglia più grande che c’è, un evento altamente improbabile, che al massimo potrebbe provocare una scossa di magnitudo 4.4. L’ipotesi di un sisma di magnitudo 5.1, di cui si è molto parlato in questi giorni e che tanto preoccupa la popolazione, si verificherebbe solo se si spaccassero contemporaneamente tutte le faglie, un evento tanto nefasto quanto altamente improbabile”.

Il rischio eruzione

“Gli ultimi 12 anni – ha proseguito l’assessore – hanno fatto registrare una ripresa di questa attività, come è noto, ma sul rischio di una nuova eruzione bisogna tenere conto di una serie di evidenze scientifiche risultanti dagli studi in materia. È stato infatti osservato negli studi che l’ultima eruzione avvenuta, quella che nel 1538 provocò l’emersione di Montenuovo, è stata una eruzione di modesta entità che si è verificata dopo che, nell’arco di duecento anni, il suolo si era innalzato per ben 14 metri. Sulla base di questi dati scientifici, dobbiamo tener conto che, ad oggi, con lo sciame sismico in corso, abbiamo registrato un innalzamento di scarsi 1,4 metri e – se anche volessimo considerare tutti gli innalzamenti registrati negli ultimi anni – non superiamo i quattro metri complessivi di innalzamento del suolo, siamo quindi ben lontani dallo scenario che nel 1538 provocò l’eruzione. Anche sulla composizione dei gas che caratterizzano il fenomeno attuale di degassificazione, si tratta di anidride carbonica, quindi nulla che lasci presagire una eruzione imminente”.

Misure di prevenzione

“Naturalmente – ha chiarito Cosenza – nessuno può essere certo al 100% di come evolverà la situazione, ma questo è lo scenario e a queste evidenze bisogna attenersi. L’Amministrazione ha a tal fine nominato una commissione di esperti per studiare e monitorare il fenomeno”.

Sulle misure di prevenzione in corso, Cosenza ha chiarito che sono attive in città, negli ‘edifici sentinella’, le stazioni accelerometriche. “È dalle accelerazioni delle spinte che capiamo subito se ci sono rischi strutturali e quindi possiamo adeguatamente valutare la situazione e intervenire, tenendo comunque conto che in città siamo lontani dalle zone di rottura della faglia, e che l’accelerazione ha una attenuazione già a distanza di 3 chilometri, bisogna quindi essere chiari sui rischi concreti che si corrono in città, che sono estremamente ridotti”, ha spiegato.

“Si stanno in ogni caso facendo i lavori di adeguamento infrastrutturale finanziati dal Governo, come quelli per il collettore di Agnano, ma il problema restano gli interventi sugli edifici privati. Sempre con i fondi governativi si stanno ora schedando gli edifici nelle zone individuate dal governo, ma sono schede di prima valutazione alle quali seguirà una seconda fase che prevederà una valutazione gratuita più dettagliata per quegli edifici ritenuti a vulnerabilità media o avanzata. Va soprattutto ricordato per tranquillizzare i cittadini – ha concluso Cosenza – che tutti i piani di Protezione Civile sono stati approvati dall’Amministrazione e dal sito istituzionale è possibile avere ogni informazione utile per la cittadinanza”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.