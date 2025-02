Terremoto Campi Flegrei, sciame sismico in corso: cosa è emerso dal monitoraggio multiparametrico

MeteoWeb

Dalle ore 16:53 del 15/02/2025 è in corso uno sciame sismico nell’area Campi Flegrei. Alle 14:08 di oggi, 17 febbraio, sono stati rilevati in via preliminare, 282 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 e una magnitudo massima Md = 3.9 ± 0.3. Nella mappa sono riportate le localizzazioni degli eventi con magnitudo Md ≥ 1.0. Come si evince dalla mappa, i due eventi di magnitudo 3.9 si sono verificati in due diverse zone sismogenetiche dove registriamo correntemente sismicità: nel pomeriggio di ieri, 16 febbraio, nel Golfo di Pozzuoli e stanotte nella zona di Solfatara-Pisciarelli. E’ quanto riporta l’INGV.

Stiamo attraversando una fase di intensificazione del bradisismo, un fenomeno che si è già verificato in passato. Ad esempio, il 20 maggio 2024 si è registrato uno sciame bradisismico di durata inferiore a quello attuale, ma caratterizzato da eventi di magnitudo 4.4, 3.8 e 3.6. Pertanto, la presenza di più eventi di magnitudo 3.0 in sciami particolarmente energetici non è un’anomalia.

Il monitoraggio multiparametrico

Il monitoraggio multiparametrico indica che, al momento, tutti i parametri diversi dalla sismicità non mostrano anomalie rilevanti, ma mantengono i consueti trend di incremento. Il sollevamento del suolo procede a una media di circa 10 millimetri al mese. Il flusso nelle fumarole principali è ritornato ai valori registrati due settimane fa, dopo un leggero calo temporaneo. Anche le concentrazioni dei gas emessi dalle fumarole non presentano variazioni significative rispetto alle anomalie abituali.

