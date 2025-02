Terremoto Campi Flegrei: nuovo sciame sismico in corso

MeteoWeb

Nuova scossa di terremoto nell’area dei Campi Flegrei. L’Osservatorio Vesuviano, sede di Napoli dell’INGV, ha registrato alle 16.53 una scossa di magnitudo 2.4 con epicentro nel vulcano Solfatara, a Pozzuoli, a una profondità di 3km. La scossa è stata percepita dalla popolazione nei comuni flegrei di Pozzuoli e Bacoli e nella zona occidentale di Napoli. L’Amministrazione comunale di Pozzuoli ha ricevuto dall’Osservatorio Vesuviano la comunicazione di un nuovo sciame sismico in corso, dopo quello iniziato nella tarda serata di ieri e concluso nella notte (con 10 scosse rilevate e magnitudo massima 2.3). Alle 17:40, sono stati rilevati in via preliminare 4 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (4 localizzati) e una magnitudo massima Md = 2.4 ± 0.3

Il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, fa sapere che “l’Amministrazione comunale insieme alla Protezione Civile del Comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno”.

