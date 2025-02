Terremoto ai Campi Flegrei: paura a Pozzuoli e Napoli

MeteoWeb

Una scossa di terremoto ha colpito nel pomeriggio di oggi, lunedì 10 febbraio, la zona dei Campi Flegrei. Secondo l’INGV, l’evento di origine bradisismica è avvenuto a Pozzuoli, nella zona Pozzuoli Monte Nuovo, alle ore 15.51: ha avuto magnitudo 2.3 e si è verificato una profondità di 3km. Nonostante la magnitudo modesta, il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione a Pozzuoli e anche in alcune zone di Napoli, a causa della bassa profondità.

“Le magnitudo dei terremoti dei Campi Flegrei non sono mai elevate, ma sono comunque terremoti importanti, significativi, con forti scuotimenti e con danni seppur concentrati in una zona molto ristretta. I terremoti vulcanici, come quelli dei Campi Flegrei o di Ischia, sono molto superficiali, e quindi i loro effetti interessano un’area decisamente piccola”, ha spiegato ai microfoni di MeteoWeb il sismologo Gianluca Valensise.

