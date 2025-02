Terremoto Campi Flegrei, sciame sismico in corso: scossa M.2.5 a Pozzuoli

MeteoWeb

A partire dalle 16:20 di oggi, è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei, come comunicato dall’Osservatorio Vesuviano dell’INGV. Al momento sono stati rilevati nove terremoti con magnitudo massima 2.5. In particolare, la scossa di magnitudo 2.5 è stata registrata alle 16:34, con epicentro a Pozzuoli e profondità di 2,1km. Proprio per la scarsa profondità, queste scosse, legate all’attività bradisismica dell’area dei Campi Flegrei, vengono distintamente avvertite dalla popolazione, nonostante la bassa magnitudo.

